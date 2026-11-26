Благодаря проекту "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки. В четверг, 26 ноября, можно будет заняться фитнесом. Также горожанам доступны различные спортивные секции.

В спортивном комплексе "Движение" пройдет тренировка по тхэквондо. Для любителей футбола занятие проведут на стадионе "Тушино", а в спорткомплексе "Малино" можно будет сыграть в волейбол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.