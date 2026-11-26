В аэропортах Египта со следующего года начнут выдавать цифровые визы вместо визовых наклеек в загранпаспортах. Систему протестировали летом в международном аэропорту Каира, сейчас она работает в штатном режиме.

В аэропорту Хургады планируют перейти на цифровые визы в июле 2027 года. Остальные аэропорты будут подключать поэтапно. В Каире оформить визу можно онлайн через приложение или терминал в аэропорту.

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