Путин примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа

Владимир Путин 27 октября примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа. Мероприятие пройдет в Центре международной торговли в Москве. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

После саммита Путин проведет 5 двусторонних встреч. В их числе – переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого и председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.