В поездах РФ начнут действовать новые правила перевозки животных. Федеральная пассажирская компания решила привести к единому стандарту высоту переносок.

С 1 февраля 2027 года высота переноски не должна быть больше 30 сантиметров. Такая мера позволит питомцам путешествовать не в проходе, а в предусмотренном пространстве. При этом переноска, как и прежде, по сумме трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.