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17 октября, 00:30

Город

"Новости дня": огари стали одной из главных достопримечательностей парка "Царицыно"

"Новости дня": огари стали одной из главных достопримечательностей парка "Царицыно"

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В районе Орехово-Борисово Северное огари стали одной из главных достопримечательностей парка "Царицыно". Рыжие утки, которые около полувека назад сбежали из зоопарка, освоились в столице и активно размножаются. Сейчас они занимают второе место по численности среди уток Москвы.

В "Царицыно" установили специальные автоматы, в которых можно приобрести подходящий для птиц корм. По словам специалистов, рост популяции огарей связан в том числе с благоприятными условиями городской среды.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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