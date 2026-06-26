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Новости

26 июня, 11:45

Происшествия

Новости мира: 235 человек погибли при землетрясении в Венесуэле

Новости мира: 235 человек погибли при землетрясении в Венесуэле

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Более 900 человек получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле

Число погибших во время разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 235 человек, сообщил Минздрав страны. В списке пострадавших более 4,3 тысячи человек. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где рухнули десятки зданий.

Власти Японии объявили о массовой эвакуации из-за угрозы оползней и наводнений после мощных ливней. Предупреждение затронуло более 2 миллионов жителей, которых призвали перебраться в специальные центры. Стихия обрушилась на юго-западные районы страны два дня назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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