Более 91 тысячи московских школьников учатся в классах с естественно-научным, математическим, физико-математическим и IT-профилями. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В этом году одно из таких направлений выбрали почти 35 тысяч семиклассников. Школьники углубленно изучают профильные предметы, решают сложные задачи и работают над проектами.

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