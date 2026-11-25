25 ноября, 10:45Мэр Москвы
Собянин: более 91 тыс школьников в Москве учатся по образовательным вертикалям
Более 91 тысячи московских школьников учатся в классах с естественно-научным, математическим, физико-математическим и IT-профилями. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.
В этом году одно из таких направлений выбрали почти 35 тысяч семиклассников. Школьники углубленно изучают профильные предметы, решают сложные задачи и работают над проектами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.