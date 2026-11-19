19 ноября, 12:45Мэр Москвы
Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на востоке Москвы
В Восточном административном округе Москвы комплексно благоустроили жилые кварталы в пяти районах: Вешняках, Перове, Новокосине, Новогирееве и Косино-Ухтомском. Об итогах работ сообщил Сергей Собянин в личном блоге.
В Вешняках обновили два квартала, расположенных рядом со школами. Там установили детские площадки с горками, песочницами, игровыми лабиринтами и канатными конструкциями.
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