В Восточном административном округе Москвы комплексно благоустроили жилые кварталы в пяти районах: Вешняках, Перове, Новокосине, Новогирееве и Косино-Ухтомском. Об итогах работ сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В Вешняках обновили два квартала, расположенных рядом со школами. Там установили детские площадки с горками, песочницами, игровыми лабиринтами и канатными конструкциями.

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