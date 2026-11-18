18 ноября, 18:15Мэр Москвы
Собянин: каток у спорткомплекса "Меридиан" модернизируют до конца 2027 года
Ремонт ледового комплекса "Меридиан" на Рязанском проспекте завершат в течение ближайших 1,5 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время личного приема граждан.
Жительница Нижегородского района попросила ускорить работы и открыть каток. По словам Собянина, здание построили некачественно, поэтому специалистам пришлось устранять проблемы с отоплением, вентиляцией и инфраструктурой.
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