Собянин рассказал о школе будущего в Пресненском районе Москвы

В Москве приступили к проектированию и строительству 11 школ будущего. Одну из них, которую возводят в Пресненском районе, осмотрел Сергей Собянин.

Четырехэтажное здание строят по индивидуальному проекту. Его оформят в современном футуристическом стиле. Яркой отличительной особенностью станет парапет в форме цветочных лепестков. Декор разместят на боковых фасадах. Проекторы будут создавать на поверхностях яркие световые фигуры, которые в темноте создадут эффект живых цветов.

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