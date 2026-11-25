Российские спортсмены Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев смогут принять участие в лыжных гонках в Финляндии. Стартовый этап Кубка мира этого сезона пройдет в городе Рука с 27 по 29 ноября. О допуске россиян сообщила пресс-служба Финской лыжной ассоциации.

Ранее власти страны ужесточили правила въезда для граждан России, в том числе и профессиональных спортсменов. Новые правила вступили в силу 16 ноября. Как пишут СМИ, Терентьева, Непряева и Коростелев оказались на территории Финляндии раньше, чем начали действовать ограничения, поэтому их допустили к забегам.

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