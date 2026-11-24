В Москве по префаб-технологии возвели уже три дома по программе реновации: один в Бабушкинском районе и два в Черемушках. О том, как изготавливают модули для таких домов, Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Крупногабаритный модуль – это почти готовая квартира площадью до 100 квадратных метров. На производстве его оснащают окнами, фасадами, внутренними инженерными системами и базовой отделкой.

Помимо крупномодульного строительства, в рамках реновации применяют и другие префаб-технологии, в том числе объемно-блочное домостроение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.