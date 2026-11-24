В Москве начали тестировать новые парковочные знаки для многодетных семей. Их установили на улице Рождественке и проспекте Вернадского. Они должны помочь родителям быстрее находить парковочные места рядом с социально важными объектами.

При этом новые знаки не отменяют действующие льготы для многодетных семей, в том числе право на бесплатную парковку на платных местах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

