Польша лишила Владимира Зеленского ордена "Белого Орла"

Польша лишила президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла". Эту награду он получил в 2023 году.

Решение польских властей связывают с присвоением одним из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), деятельность которой в Польше связывают с Волынской трагедией и массовыми убийствами польского населения во время Второй мировой войны.

Орден "Белого Орла" считается одной из высших государственных наград Польши и одной из старейших наград Европы. Эксперты отмечают, что вручение такого ордена традиционно рассматривается как символ доверительных отношений между государствами.

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