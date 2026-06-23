Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:30

Политика

Польша лишила Владимира Зеленского ордена "Белого Орла"

Польша лишила Владимира Зеленского ордена "Белого Орла"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку

В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в Крыму

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

В России могут ввести уголовную ответственность за домашнее насилие

Политолог рассказал о попытках Нетаньяху повлиять на сделку США и Ирана

В России одобрили новые меры по борьбе с кибермошенничеством

В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана

Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в Константиновке в ДНР

Польша лишила президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла". Эту награду он получил в 2023 году.

Решение польских властей связывают с присвоением одним из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), деятельность которой в Польше связывают с Волынской трагедией и массовыми убийствами польского населения во время Второй мировой войны.

Орден "Белого Орла" считается одной из высших государственных наград Польши и одной из старейших наград Европы. Эксперты отмечают, что вручение такого ордена традиционно рассматривается как символ доверительных отношений между государствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика