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23 июня, 07:30

Политика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. Он занимал пост главы правительства почти два года. Разговоры об отставке Стармера продолжались несколько месяцев.

Давление на премьер-министра усилилось после назначения Питера Мандельсона послом Великобритании в США, которого СМИ связывали с предпринимателем Джефри Эпштейном. Дополнительным фактором стали неудачные результаты лейбористов на местных выборах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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