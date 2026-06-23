Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. Он занимал пост главы правительства почти два года. Разговоры об отставке Стармера продолжались несколько месяцев.

Давление на премьер-министра усилилось после назначения Питера Мандельсона послом Великобритании в США, которого СМИ связывали с предпринимателем Джефри Эпштейном. Дополнительным фактором стали неудачные результаты лейбористов на местных выборах.

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