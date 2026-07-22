22 июля, 07:30Политика
Госдума признала работы по благоустройству волонтерской деятельностью
Волонтерской деятельностью признали добровольно выполненные работы по благоустройству территорий. Такой закон приняли в Госдуме. Речь идет об уборке парков и дворов, посадке деревьев и цветов.
Такой волонтерский опыт будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, те, кто обустраивает территории безвозмездно, могут рассчитывать на ряд льгот, включая компенсацию трат на питание, связь или необходимое оборудование.
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