Госдума признала работы по благоустройству волонтерской деятельностью

Волонтерской деятельностью признали добровольно выполненные работы по благоустройству территорий. Такой закон приняли в Госдуме. Речь идет об уборке парков и дворов, посадке деревьев и цветов.

Такой волонтерский опыт будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, те, кто обустраивает территории безвозмездно, могут рассчитывать на ряд льгот, включая компенсацию трат на питание, связь или необходимое оборудование.

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