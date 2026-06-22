В России могут ввести уголовную ответственность за домашнее насилие

В Госдуме предложили криминализировать домашнее насилие, установив уголовную ответственность за побои в семье уже при первом зафиксированном случае. Сейчас такие инциденты чаще всего рассматриваются как административное правонарушение, а уголовное дело возбуждается только при повторном эпизоде.

По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой, административный штраф в 5 тысяч рублей или арест на 15 суток не воспринимаются нарушителями как серьезное наказание. Авторы законопроекта предлагают установить уголовную ответственность за побои, включая возможность лишения свободы.

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