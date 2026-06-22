В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана

Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился в Швейцарии. Встреча прошла при посредничестве Катара и Пакистана.

Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Ирана запасов урана. Кроме того, в ходе переговоров стороны согласовали ряд важных для Тегерана вопросов, включая снятие ограничений на экспорт нефти и размораживание иранских активов.

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