Путин встретится с Уиткоффом в Петербурге 21 октября

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом состоится в первой половине дня 21 октября в Санкт-Петербурге. Главной темой переговоров станет украинский конфликт, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Встреча запланирована в Константиновском дворце. Уиткофф прилетел в Петербург утром. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.