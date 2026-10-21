Выгодное приобретение на маркетплейсе может обернуться для покупателя уголовным наказанием. Дело в том, что мошенники получают доступ к чужим заказам и перепродают штрихкоды в мессенджерах, маскируя это под ликвидацию склада и обещая огромные скидки.

Для покупателя все выглядит как выгодная сделка. Однако камеры в пункте выдачи фиксируют доверчивого человека как получателя чужого заказа. По закону он может быть задержан полицией.

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