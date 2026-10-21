21 октября, 07:15Мэр Москвы
Собянин: переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тыс человек
Более 300 тысяч москвичей переехали в новые дома по программе реновации. Таким образом, один из самых масштабных городских проектов реализован на треть. Одну из семей новоселов с переездом поздравил Сергей Собянин.
В Новогирееве в программу реновации включено 72 старых дома. Для их жителей уже построили 6 новых комплексов. Еще одну новостройку возводят на Федеративном проспекте.
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