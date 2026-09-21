Собянин заявил о беспрецедентной активности общества на прошедших выборах

Общество консолидировалось и показало беспрецедентную активность на прошедших выборах. Об этом заявил Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, который проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Говоря об экономике столицы, мэр отметил, что Москва не сокращала расходы на развитие даже в кризисные периоды. Это позволило направить больше ресурсов в социальную сферу.

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