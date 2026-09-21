Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершили масштабную реконструкцию Центрального Московского ипподрома, сообщил Сергей Собянин. Главному корпусу вернули исторический облик, привели в порядок фасады и интерьеры всех зданий ипподрома. Обновили зону состязаний и конный двор, а внутри скакового круга создали рекреационную зону.

"Мы продолжаем развивать инфраструктуру метрополитена активными темпами, при этом не только в столице, но и в Московской области. Ранее протянули в регион две станции – "Мякинино" Арбатско-Покровской линии и "Котельники" Таганско-Краснопресненского радиуса. Ими пользуются жители городских округов Красногорск, Котельники и Люберцы. При этом до 2035 года в Московской области планируется построить сразу 12 станций метро", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая школа в районе Очаково-Матвеевское готова уже на 75%. Для учеников создадут медиатеку и помещения для допоразования, а территорию комплексно благоустроят.