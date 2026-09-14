Новые автобусы НефАЗ обслуживают уже почти 30 маршрутов между Москвой и Подмосковьем

Новые современные автобусы НефАЗ обслуживают уже почти 30 маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столица получила в общей сложности 333 машины и около трети из них имеют пригородную модификацию. В таком транспорте пассажирские места оснащены дополнительными ремнями безопасности, там есть разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля.

В новых автобусах также созданы все условия для проезда людей на инвалидных колясках, а еще они позволяют комфортно перевозить велосипеды и детские коляски.

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