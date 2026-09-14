В Москве появятся еще две выделенные полосы в Западном и Юго-Восточном административном округах. По ним пойдут 9 автобусных и электробусных маршрутов.

На Рябиновой улице вдоль МЦД-4 в сторону МКАД выделенная полоса ускорит движение в 2,5 раза для маршрутов № 259, № 275 и № 912. На улице Перерва – от станции метро "Братиславская" к Люблинской улице – 6 маршрутов наземного транспорта будут проезжать участок в 1,5 раза быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.