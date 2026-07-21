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21 июля, 21:00

Политика

Заместитель председателя Госдумы Толстой подал документы для участия в выборах IX созыва

Заместитель председателя Госдумы Толстой подал документы для участия в выборах IX созыва

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Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой подал документы в окружную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва по Люблинскому одномандатному избирательному округу.

"В новом созыве важно продолжить работу над совершенствованием законодательства в сфере социальных гарантий для воинов СВО и их семей, ужесточения контроля за незаконной миграцией и защиты традиционных ценностей. За последние годы благодаря инициативам жителей удалось реализовать много проектов в ЮВАО, один из них – реконструкция исторического стадиона "Локомотив". Продолжается масштабная работа по реновации – в районах Люблино и Кузьминки почти 19 тысяч человек уже переехали в новые квартиры рядом с прежним домом, всего новое жилье получат более 164 тысяч жителей округа. Вместе с домами появляются благоустроенные дворы, спортивные и досуговые площадки, обновленные парки", – отметил Толстой.

В одномандатный избирательный округ № 198 входят 5 районов Юго-Восточного административного округа Москвы: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Люблино и Марьино. Толстого выдвинула на своем съезде партия "Единая Россия", он также возглавил московскую региональную группу федерального списка партии. По округу № 198, по данным ЦИК, для участия в выборах в Госдуму также выдвинуты Сергей Багян от ЛДПР, Юрий Набиев от "Справедливой России" и представители других партий.

Указ о назначении выборов в Государственную Думу IX созыва президент России Владимир Путин подписал 16 июня. По решению Центральной избирательной комиссии голосование пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Общее число депутатов составляет 450: половину изберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.

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