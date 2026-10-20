Сергей Собянин поздравил 300-тысячного участника программы реновации

300-тысячным участником программы реновации стал Артем Зарубеев. С новосельем его поздравил Сергей Собянин во время встречи с жителями, которые переезжают в новый дом в районе Новогиреево.

Новоселы получили ключи от квартир в новом жилом комплексе на Свободном проспекте. В доме 470 квартир, он подключен к индивидуальной котельной и расположен рядом со станцией метро, поликлиниками и детскими садами. Помимо ключей от квартиры, Зарубеев получил автомобиль "Москвич".

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