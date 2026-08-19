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19 августа, 22:15

Транспорт

Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля метро

Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля метро

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Тоннелепроходческий комплекс "Лилия", строящий перегон Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино", приступил к проходке под Большим Строгинским затоном. Параллельно ведется строительство станций.

Новая ветка протяженностью более 27 километров объединит 12 станций. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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