19 августа, 22:15Транспорт
Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля метро
Тоннелепроходческий комплекс "Лилия", строящий перегон Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино", приступил к проходке под Большим Строгинским затоном. Параллельно ведется строительство станций.
Новая ветка протяженностью более 27 километров объединит 12 станций. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.