Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля метро

Тоннелепроходческий комплекс "Лилия", строящий перегон Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино", приступил к проходке под Большим Строгинским затоном. Параллельно ведется строительство станций.

Новая ветка протяженностью более 27 километров объединит 12 станций. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.