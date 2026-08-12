Столичным студентам упростили продление карты москвича. Если уведомление уже появилось в личном кабинете на mos.ru, а обучение продолжается, оформлять новую карту не потребуется.

Продлить действующую можно в автоматах и терминалах метро, сервисных центрах "Московский транспорт" на БКЛ и в пригородных железнодорожных кассах. Всего в городе работает более 1,7 тысячи таких устройств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.