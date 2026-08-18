Спрос на ж/д билеты в Санкт-Петербург вырос в 41 раз из-за концертов Канье Уэста

Спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после новости о концертах рэпера Канье Уэста. Об этом сообщили сервисы бронирования.

Многие планируют приехать из Москвы, поскольку концерт в столице, по словам организаторов, уже точно не состоится.

При этом часть покупателей не получила билеты на "Газпром Арену", хотя заплатила от 9 до 176 тысяч рублей. Вместо билетов люди получили чеки. Организаторы заявили, что разберутся с ситуацией.

Покупатели также обратили внимание на пункт в договоре, согласно которому исполнителя могут заменить в любой момент без санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.