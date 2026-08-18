Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 13:00

Транспорт

Спрос на ж/д билеты в Санкт-Петербург вырос в 41 раз из-за концертов Канье Уэста

Спрос на ж/д билеты в Санкт-Петербург вырос в 41 раз из-за концертов Канье Уэста

Первые беспилотные поезда с пассажирами на БКЛ запустят в 2027 году

Более 200 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников

Метки для будущей беспилотной линии установили на всех станциях БКЛ

В ГИБДД напомнили, после приема каких лекарств нельзя садиться за руль

В Минэнерго сообщили о поставках бензина в Московскую область по утвержденному графику

Сергей Собянин рассказал о развитии сети современных электродепо

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 18 августа

Новый пригородный маршрут запустят от станции метро "Медведково" до Мытищ

Аренда самокатов в Подмосковье станет доступна после авторизации на "Госуслугах"

Спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после новости о концертах рэпера Канье Уэста. Об этом сообщили сервисы бронирования.

Многие планируют приехать из Москвы, поскольку концерт в столице, по словам организаторов, уже точно не состоится.

При этом часть покупателей не получила билеты на "Газпром Арену", хотя заплатила от 9 до 176 тысяч рублей. Вместо билетов люди получили чеки. Организаторы заявили, что разберутся с ситуацией.

Покупатели также обратили внимание на пункт в договоре, согласно которому исполнителя могут заменить в любой момент без санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионышоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика