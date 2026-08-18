18 августа, 12:15Политика
Посол Японии посетил МИД России
Посол Японии посетил МИД России. Ранее дипломата уже вызывали в ведомство, однако он не приехал, сославшись на недомогание.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с послом хотят обсудить высказывания японских властей в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп, а также работу дипломата в России. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что после слов Лаврова посол "резко почувствовал себя лучше".
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