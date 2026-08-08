Новости мира: в Германии активисты требуют отставки правительства Мерца

В Германии начались митинги против правительства Фридриха Мерца. На востоке страны около 10 тысяч человек вышли на протест в городе Плауэн, сообщают местные СМИ. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов, снижения тарифов на электроэнергию и газ.

Во время фестиваля факелов в Китае пострадали 16 человек. Жители отмечали традиционный праздник. Для поджигания факелов использовалась горючая жидкость, которая находилась в пластиковом ведре. В какой-то момент одно из ведер опрокинулось, после чего произошло возгорание.

Тайфун "Дельфин" обрушился на южные острова Японии. Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.