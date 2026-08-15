Минобороны сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю

Российские военные освободили восемь населенных пунктов за прошедшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, под контроль России перешли Новониколаевка в ДНР, а также Водяное, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области. Их освободила группировка войск "Север". Южная группировка войск взяла Васютинское. Наступление продолжается и на других направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

