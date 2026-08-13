Владимир Путин посетил остров Итуруп в Сахалинской области. В сопровождении губернатора региона Валерия Лимаренко глава государства ознакомился с работой рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" и пообщался с сотрудниками предприятия.

Далее президент осмотрел Курильскую центральную районную больницу, которая оказывает круглосуточную амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям Курильского района. Путин также посетил среднюю общеобразовательную школу и пообщался с местными жителями.

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