Дмитриев назвал историческим моментом приостановку ряда санкций США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку действия ряда санкций, предложенных в законопроекте сенатора Линдси Грэма. По словам спецпредставителя президента России, Москва и Вашингтон заинтересованы в сотрудничестве, а принятие закона могло бы остановить его и нанести серьезный ущерб экономике США и мировым рынкам.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался применять часть предложенных ограничений. Законопроект предусматривал пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на товары пяти стран, которые закупают российские нефть и газ, а также государств, помогающих обходить санкции.

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