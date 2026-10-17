Посольство России рекомендовало перенести поездки в Саудовскую Аравию

Туристам рекомендуют перенести поездки в Саудовскую Аравию до восстановления стабильного авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве России в королевстве.

Основные трудности связаны с закрытием аэропорта в столице и перебоями в работе других воздушных гаваней. В материале также отмечается обострение обстановки на фоне противостояния Саудовской Аравии и хуситов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.