17 октября, 09:15Политика
Посольство России рекомендовало перенести поездки в Саудовскую Аравию
Туристам рекомендуют перенести поездки в Саудовскую Аравию до восстановления стабильного авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве России в королевстве.
Основные трудности связаны с закрытием аэропорта в столице и перебоями в работе других воздушных гаваней. В материале также отмечается обострение обстановки на фоне противостояния Саудовской Аравии и хуситов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.