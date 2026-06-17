Стоимость свадебных услуг резко выросла в Москве

В Москве резко выросла стоимость свадебных услуг. Если пару лет назад можно было организовать масштабное торжество за 4 миллиона рублей, то теперь этой суммы хватает только на небольшой банкет без излишеств. Свадебные услуги в столице за последние 5 лет подорожали минимум в 3 раза.

Ужин на 30 человек обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей. Банкет на 70 гостей с живой музыкой будет стоить до 7 миллионов. Торжество с выступлением известных артистов и салютом начинается от 10 миллионов рублей. Гонорар ведущего в Москве составляет от 50 до 100 тысяч рублей, работа диджея – до 50 тысяч.

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