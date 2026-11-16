В Восточном Дегунине построят надземный пешеходный мост через МЦД-1. Он соединит пересечение улицы Зарянова и Керамического проезда с Путевым проездом в Алтуфьевском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Длина сооружения составит 150 метров. Переход оборудуют лифтами, а при разработке архитектурного проекта специалисты вдохновлялись образом космических станций. Начать строительство планируют уже в этом году.

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