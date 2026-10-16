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16 октября, 18:15

Происшествия

Ребенок из Москвы погиб от удара током в отеле Шарм-эль-Шейха

Ребенок из Москвы погиб от удара током в отеле Шарм-эль-Шейха

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В одном из отелей египетского Шарм-эль-Шейха погиб ребенок из Москвы, еще один ребенок получил удар током и попал в больницу. По словам очевидцев, мальчики качались на гамаке, упали, после чего один из них скатился к дереву с подсветкой и электропроводами. Произошедшее случилось вечером.

Друг семьи погибшего утверждает, что тело ребенка пока не передали родителям. По его словам, представители отеля сняли камеры наблюдения у бассейна и сначала отказывались вызывать полицию. Другие очевидцы также заявили, что происшествие не афишируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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