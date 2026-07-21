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Новости

21 июля, 19:30

Происшествия

В Шереметьево задержали пассажирку с ювелирными украшениями на 36 млн рублей

В Шереметьево задержали пассажирку с ювелирными украшениями на 36 млн рублей

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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали россиянку, которая привезла из Дубая ювелирные украшения на 36 миллионов рублей и забыла их задекларировать.

У 46-летней туристки из Москвы нашли около 40 украшений с сертификатами, подтверждающими их подлинность. Среди них были серьги, кулоны, браслеты и другие украшения с бриллиантами известных мировых брендов.

После возбуждения уголовного дела женщина признала вину, выплатила таможне 9 миллионов рублей, а затем возместила в бюджет еще 18 миллионов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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