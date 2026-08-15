15 августа, 18:30Город
Девятый турнир по рыбной ловле "Джамгаровский карась" прошел в Лосиноостровском районе
В Лосиноостровском районе состоялся девятый турнир по рыбной ловле "Джамгаровский карась". Участие в соревнованиях приняли более 300 жителей округа, в том числе школьники, студенты и ветераны СВО. Многие приходили целыми семьями.
Руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев отметил, что турнир стал большим окружным мероприятием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.