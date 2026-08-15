Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 18:30

Город

Девятый турнир по рыбной ловле "Джамгаровский карась" прошел в Лосиноостровском районе

Девятый турнир по рыбной ловле "Джамгаровский карась" прошел в Лосиноостровском районе

Новости города: две лаундж-зоны открылись на территории Ленинградского вокзала

В "Манеже" открылась Московская неделя дизайна и интерьера

Семейный фестиваль "Лица" собрал более тысячи жителей на северо-западе столицы

На Шелепихинской набережной велосипедист сбил йоркширского терьера и скрылся

Москвичка не может въехать в купленную квартиру

Собянин: Центр диагностики и телемедицины стал местом создания медицины будущего

Осенние речные круизы из Москвы почти раскуплены

"Москва. Итоги с Дмитрием Щугоревым": как работают приюты для бездомных животных в Москве

В Москве открылся интерактивный павильон "Дом финансовой грамотности"

В Лосиноостровском районе состоялся девятый турнир по рыбной ловле "Джамгаровский карась". Участие в соревнованиях приняли более 300 жителей округа, в том числе школьники, студенты и ветераны СВО. Многие приходили целыми семьями.

Руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев отметил, что турнир стал большим окружным мероприятием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика