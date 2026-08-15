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15 августа, 12:15

Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 38 человек

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 38 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. После основного удара последовали десятки афтершоков. На месте разрушений работают экстренные службы, ведутся поисково-спасательные операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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