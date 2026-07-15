Отечественный самолет "Танго" протестировали с российским двигателем

Отечественные авиастроители впервые протестировали легкомоторный самолет "Танго" с российским двигателем. Шестицилиндровый мотор имеет объем более 5 литров и мощность 200 лошадиных сил.

Машина развивает скорость до 240 километров в час, максимальная дальность полета составляет 1 100 километров. Самолет предназначен для подготовки авиационных кадров и малой авиации.

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