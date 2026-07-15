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15 июля, 14:45

Политика

В Москве организуют электронное голосование на выборах в Госдуму

В Москве организуют электронное голосование на выборах в Госдуму

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Электронное голосование на сентябрьских выборах пройдет только в Москве. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Воспользоваться электронным голосованием можно будет на любом избирательном участке столицы. Такая возможность предусмотрена для москвичей, граждан с временной регистрацией в Москве, оформленной не позднее чем за 3 месяца до дня голосования, а также для избирателей из других регионов, которые заранее подадут заявление через механизм "Мобильный избиратель".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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