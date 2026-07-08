08 июля, 11:45Политика
Российские войска нанесли удар по заводу "Самсунг-Украина" в Киеве
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в Киеве. В Минобороны сообщили, что поражены завод "Самсунг-Украина" и цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
В зоне специальной военной операции российская армия вошла в село Петро-Ивановка в Харьковской области. Уничтожен транспорт для снабжения подразделений и полевые склады снарядов.
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