Российские войска нанесли удар по заводу "Самсунг-Украина" в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в Киеве. В Минобороны сообщили, что поражены завод "Самсунг-Украина" и цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

В зоне специальной военной операции российская армия вошла в село Петро-Ивановка в Харьковской области. Уничтожен транспорт для снабжения подразделений и полевые склады снарядов.

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