Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры и энергетики Украины

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны.

Группировки войск ведут активное наступление и продвинулись на ряде участков фронта. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих и значительное количество техники.

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