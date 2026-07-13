ВС РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины в Черноморске

Вооруженные Силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области.

По данным Минобороны, за время проведения Специальной военной операции уничтожены 673 самолета ВСУ, 284 вертолета и около 180 тысяч беспилотников. Противник потерял свыше 30 тысяч танков и боевых машин и 1 700 установок реактивных систем залпового огня.

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