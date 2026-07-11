Российские подразделения взяли под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ по итогам недели с 4 по 10 июля.

В ведомстве также заявили, что в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России Вооруженные силы РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно промышленного комплекса, складам боеприпасов, логистическим центрам и другим объектам, используемым ВСУ.

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