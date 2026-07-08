Страны НАТО договорились выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. Такое решение содержится в итоговой декларации саммита Альянса, опубликованной на его официальном сайте.

При этом Россия, по мнению участников саммита, представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Тем не менее в итоговой декларации отсутствует упоминание об обязательстве принять Украину в состав НАТО.

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