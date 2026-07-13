Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 14:00

Культура

Новости мира: актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет

Новости мира: актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет

Новости мира: 856 зданий повреждены при землетрясении в Венесуэле

"Сити": премьера балета "Анна Каренина" в театре Станиславского

Программа для семейного отдыха подготовлена в Москве 13 июля

Умер актер театра и кино Дмитрий Брейкин

Умер народный артист России Юрий Смирнов

Одну из крупнейших в мире студий виртуального производства открыли на "Мосфильме"

"Интервью": Павел Артемьев – о новой музыке

Продолжение комедии "На деревню дедушке" представят в Москве 9 июля

"M24 x Ticketland": гид по культурным событиям Москвы

Скончался актер Сэм Нил, известный по роли в фильме "Парк юрского периода". Артист умер в возрасте 78 лет. В 2023 году у него диагностировали рак, после чего он проходил курс химиотерапии. Нил также известен российскому зрителю по фильмам "Книга джунглей", сериалам "Острые козырьки" и "Тюдоры".

Не менее 48 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, погибли 27. Спасатели до сих пор работают на месте. Очевидцы сняли на видео огненный смерч, вырвавшийся на улицу, посетители в панике выбегали из здания. Источник возгорания пока неизвестен, по предварительным данным, это похоже на прорыв газовой трубы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурапроисшествияпожарза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика