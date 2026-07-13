Новости мира: актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет

Скончался актер Сэм Нил, известный по роли в фильме "Парк юрского периода". Артист умер в возрасте 78 лет. В 2023 году у него диагностировали рак, после чего он проходил курс химиотерапии. Нил также известен российскому зрителю по фильмам "Книга джунглей", сериалам "Острые козырьки" и "Тюдоры".

Не менее 48 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, погибли 27. Спасатели до сих пор работают на месте. Очевидцы сняли на видео огненный смерч, вырвавшийся на улицу, посетители в панике выбегали из здания. Источник возгорания пока неизвестен, по предварительным данным, это похоже на прорыв газовой трубы.

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